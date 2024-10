Frappes israéliennes près de Beyrouth: six immeubles effondrés dans un seul quartier, selon l'agence libanaise

Les frappes israéliennes mercredi soir sur la banlieue sud de Beyrouth ont détruit six immeubles dans le seul quartier de Laylaki, a annoncé l'agence de presse libanaise Ani en parlant des bombardements "les plus violents" depuis le début de la guerre entre Israël et le Hezbollah il y a un mois.



"Les raids israéliens sur un secteur autour de Laylaki ont détruit six immeubles", a déclaré l'agence, qui a fait état de dix frappes au total sur la banlieue sud de la capitale libanaise, un fief du Hezbollah.