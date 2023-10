Frappe sur un hôpital à Gaza: "inacceptable", pour le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme

L'attaque meurtrière contre un hôpital dans la bande de Gaza mardi est "totalement inacceptable", a estimé le Haut-Commissaire des Nations unies au droits de l'homme Volker Türk.



Dans un communiqué, il a déclaré : "Les mots me manquent. Cette nuit, des centaines de personnes ont été tuées, de manière horrible, dans l'attaque de l'hôpital Al Ahli Arab, y compris des patients, des soignants et des familles qui s'étaient réfugiés dans et autour de l'hôpital. Une fois de plus les plus vulnérables (sont touchés). C'est totalement inacceptable".