France : Ndiaga Samb, un ressortissant Sénégalais, tué suite à une altercation survenue après le match PSG - OM.

La nouvelle de la mort de Ndiaga Samb, un ressortissant sénégalais, au lendemain du match extrêmement heurté entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille (0-1), s'est répandue assez rapidement sur les réseaux sociaux.



Un terrible évènement qui selon les témoignages recueillis, serait survenu quelques minutes après la fin de la rencontre qui avait acté la défaite parisienne devant leurs supporters (1-0.) Comme si la bagarre généralisée et les nombreuses expulsions ne suffisaient pas, la situation s’est davantage envenimée.



Sur le chemin du retour, des supporters marseillais qui célébraient leur victoire, dont la victime, Ndiaga Samb, ont été la cible de tir. Des coups feu qui viendraient d’un groupe de supporters du PSG à bord d’un véhicule qui roulait à vive allure. Toujours d’après le post Facebook d’un des amis de la victime, ce sont ces coups de feu qui finiront par toucher son compatriote Sénégalais qui succombera à ses blessures.



Ndiaga Samb, était éducateur Classe Foot et coach adjoint U12 d’un club Français (CSP Foot.)