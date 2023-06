France/ Macky Sall avertit l’opposition : « Nous défendrons ce pays contre ses destructeurs quoique cela puisse coûter… »

Le Président Macky Sall sans gants n’a pas laissé l'occasion face à ses militants de la diaspora lui échapper entre les mains. Il l’a bien saisie également pour adresser un message à l'opposition sénégalaise. Le président de la coalition Benno Bokk Yakaar rassure ses militants face aux stratégies de l’opposition. « Dans ce pays, nous avons toutes les raisons d’être motivé contrairement à ceux qui veulent détruire le Sénégal et ils nous auront en face » rassure le président de l’Apr.



Devant les militants, le chef de file de la coalition présidentielle se dit prêt et engage ses camarades à s’ériger en bouclier contre cette opposition qu’il indexe. Macky Sall, sans langue de bois, réaffirme que « ces démarches de cette partie de l’opposition, cette provocation et ces tentatives d’intimidation contre le Sénégal et son Président seront vaines car, il sera débout pour l’indépendance nationale du Sénégal quoique cela puisse coûter »