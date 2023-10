Forum sur l’investissement Gambie-Sénégal : « Notre destin est inextricablement lié et notre coopération est essentiel pour relever les défis. » ( PM Amadou Ba).

Le forum vise surtout à renforcer la coopération économique et commerciale entre la Gambie et le Sénégal, et permettra de présenter les deux pays comme une destination idéale pour le commerce et l'investissement.

L’événement est une initiative du Haut

Commissariat de la Gambie à Dakar, au Sénégal. Des institutions telles que l'Agence gambienne de promotion des investissements et des exportations (GiEPA) et l'Agence nationale pour la promotion des investissements et des grands travaux (APIX) ont été invitées à co-organiser l'événement.

Présidant ce 26 octobre à Dakar, la première édition du forum des affaires Sénégal-Gambie, le Premier ministre Amadou Ba a insisté sur la nécessité d’une meilleure collaboration entre les deux (2) pays frères pour davantage les promouvoir en mettant en valeur leur culture, le commerce et l'investissement.« Cette cérémonie qui nous réunit pose un jalon dans notre quête de renforcer les relations entre nos deux nations et de promouvoir la coopération économique et le développement régional. Le Sénégal et la Gambie partagent une riche histoire et des liens culturels profonds. Nous partageons également des aspirations similaires pour un avenir prospère stable et harmonieux pour nos peuples. Notre coopération a été toujours guidée par une vision commune de paix, de stabilité et de développement. L’organisation de ce forum témoigne de notre engagement commun envers la croissance économique et le bien être de nos citoyens », a soutenu l’autorité devant une auguste assemblée composée des délégations sénégalaises et gambiennes.Pour le PM, la région de l’Afrique de l’Ouest offre de nombreuses opportunités économiques, mais elle est également confrontée à des défis importants pour les deux pays, notamment, la nécessité de renforcer la résilience économique, de diversifier leurs économies et de promouvoir la coopération régionale.« Ce forum représente une plateforme précieuse pour discuter de ces enjeux et travailler ensemble à trouver des solutions », a déclaré Amadou Ba.L'événement célébre deux jours d’échanges avec un forum économique, commercial et d'investissement et une foire d'exposition entre la Gambie et le Sénégal. Il permettra de dégager des orientations conformément à la vision des Chefs d’État sénégalais et gambien pour ensemble promouvoir un environnement des affaires profitables aux investisseurs des deux nations.« Nous devons créer un environnement favorable aux affaires, encourager l’innovation et soutenir nos entreprises pour qu’elles prospèrent (…) L’agriculture, le tourisme, l’industrie, l’énergie, les infrastructures entre autres témoignent du potentiel énorme que les deux pays auront à exploiter ensemble. En tant que gouvernement nous nous engageons à mettre en place des cadres réglementaires, transparents et prévisibles et garantir la sécurité juridique, à promouvoir des politiques fiscales équitables pour attirer les investisseurs », a assuré le Premier ministre.Amadou Ba a réaffirmé l’engagement du gouvernement envers un avenir de paix et de prospérité partagé pour le Sénégal et la Gambie. « Notre destin est inextricablement lié et notre coopération est essentielle pour relever les défis et saisir les opportunités qui se présentent à nous », a conclu le Premier ministre.