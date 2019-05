Formation professionnelle : Le ministre Dame Diop réceptionne six unités mobiles de formation destinées aux régions du Sud.

Le ministre de la formation professionnelle, de l’apprentissage et de l’artisanat a effectué ce mardi 14 mai des visites dans les services et structures placés sur sa tutelle. Il a commencé son périple au Centre de formation aux métiers portuaires et à la logistique (Cfmpl) où il a pu procéder à la réception de six unités mobiles de formation destinées aux régions de Kolda, Sédhiou, Ziguinchor, Louga, Saint-Louis, Tambacounda et Kédougou.



Ces équipements modernes permettront de lever les contraintes liées à l’accès à des formations de qualité pour les populations rurales très éloignées, mais surtout constituent une réponse face au chômage des jeunes.



Après cette étape, le ministre Dame Diop s’est rendu au centre de formation CEDT/G15 de Colobane. Dans cet établissement, le nouveau ministre a aussi réceptionné des équipements de dernière génération de plus de deux milliards de Fcfa grâce au partenariat stratégique de la République de l’Inde. Le CEDT/G15 qui s’inscrit dans l’innovation, aspire à devenir un centre de renommée internationale pour la formation mais aussi dans la production de pièces mécaniques.