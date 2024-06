Formation Professionnelle : « Le développement du Sénégal passe nécessairement par une industrialisation soutenue » (Moustapha Ndieck Sarre).*

Le ministre de la formation professionnelle, Amadou Moustapha Ndieck Sarre a rencontré ce Jeudi le sous-groupe des partenaires au développement de la formation professionnelle technique en réunion dans le but d'entrer en contact avec eux pour une collaboration fructueuse. "Nous sommes venus pour avoir le premier contact en tant que ministre de la formation professionnelle mais nous sommes également venus pour déterminer la nouvelle orientation que le gouvernement du président Bassirou Diomaye Faye veut imprimer à cette formation professionnelle et technique", a-t-il déclaré à la presse, constant que nous tous, "nous savons que nous sommes un pays particulièrement jeune et le président de la République, de même que son premier ministre et tout le gouvernement pensent que le développement du Sénégal passe nécessairement par une industrialisation soutenue. Cette industrialisation ne peut avoir lieu que si les jeunes de ce pays-là sont formés. Et nous sommes aujourd'hui en partenariat avec des amis qui nous apportent beaucoup de choses surtout dans le domaine de l'assistance technique, dans le domaine de la formation et surtout dans le domaine des financements", a soutenu Amadou Moustapha Ndieck Sarre.



Aussi, souligne t-il, "figurez-vous bien que plus de 188 milliards ont été éjectés dans notre pays dans le domaine de la formation professionnelle durant ces quatre dernières années. Pour vous dire simplement que nos partenaires connaissent très bien les enjeux de la formation professionnelle et nous voulons renforcer cette coopération là", se réjouit le ministre qui dira ainsi que les perspectives nous mènent vers une territorialisation de cette formation professionnelle et l'accessibilité de cette formation par tous les jeunes de ce pays.



Selon Dr. Nina Neubecker, la chef de file du sous-groupe formation professionnelle, technique et insertion, le Sénégal rencontre aujourd'hui des défis bien connus dans le secteur de la formation professionnelle et en même temps la grande population des jeunes à la recherche d'une formation de qualité et d'emplois soit aussi une grande chance, une dividende pour le pays. "La tache qui nous amène ici, c'est de discuter ensemble avec le gouvernement le ministère de la formation professionnelle. C'est aussi voir comment on peut répondre à cette énorme demande en termes de formation de ces jeunes et les partenaires, réunis aujourd'hui travaillent depuis des années avec le Sénégal dans le secteur", a précisé Nina Neubecker, soutenant qu'il est important pour eux de dialoguer avec le ministère parce que les orientations du gouvernement sont leurs orientations, le cadre dans lequel ils travaillent aussi. "L'idée c'est de travailler ensemble et de soutenir le gouvernement et toutes les structures sénégalaises impliquées dans le pays pour la formation professionnelle mais aussi les services techniques et l'insertion", a notamment fait valoir la chef de file du sous-groupe formation professionnelle, technique et insertion.