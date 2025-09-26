Forclusion de l’ASC CITÉ : l’équipe sanctionnée dénonce une « atteinte à la transparence et à l'équité sportive »

À la suite du rejet des allégations de fraude sur l'identité et la falsification à la délivrance, l'ASC CITÉ tient à informer ses membres, supporters et l'opinion publique sur « les graves irrégularités qui ont entaché le traitement de son dossier, du dépôt de la réserve jusqu'à la décision finale de forclusion, rendue par la



l'ODCAV ».







L’équipe sanctionnée constate « un favoritisme flagrant, qui compromet l'équité et l'unité entre les ASC. » Mais également, « un manque criard de communication et de transparence, qui crée malentendus, désorganisation et tensions inutiles ainsi qu'une absence de leadership clair, laissant place à l'improvisation au détriment des intérêts collectifs. »







Lors de la rencontre contre BOK JOM du 11 septembre 2025, l’ASC CITÉ a introduit une réserve qui, selon elle, est « conforme au règlement. » À partir de ce moment, il appartenait à la CROP de traiter le dossier avec rigueur, transparence et impartialité. « Malheureusement, regrette l’ASC, « le procès-verbal de la décision contestée leur a été notifié par WhatsApp le Samedi 20 septembre à 19h04. » Pour contester la décision prise par la CROP, elle a introduit un appel qui a été déposé le lendemain Dimanche 21 Septembre à 16h42, soit moins de 24 heures plus tard auprès de la hiérarchie. « Aucun texte ne permet de déclarer cet appel forclos. Le rejet pour forclusion est donc une erreur manifeste ou une manipulation administrative », a fermement contesté l’ASC CITÉ.







Par ailleurs, « les documents fournis par la CRQP contiennent des incohérences flagrantes ; Une personne déclarée absente lors de la séance a pourtant signé le procès-verbal. Une preuve que le document est entaché de contradictions graves, remettant en cause sa crédibilité et son authenticité », regrette l’ASC qui constate « une violation manifeste des délais de recours, volontairement mal interprétés, un procès-verbal irrégulier, comportant des signatures fantômes et des contradictions grossières, une atteinte à la transparence et à l'équité sportive, valeurs fondamentales du mouvement navétane et un discrédit jeté sur la CROP elle-même, censée être garante du respect des textes. »

