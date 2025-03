Football/Équipe Nationale : La position de Pape Thiaw sur la question des binationaux

La question des binationaux a de nouveau suscité des débats lors de la conférence de presse tenue ce jeudi 13 mars 2025 par Pape Thiaw, sélectionneur national du Sénégal, pour annoncer une liste de 26 joueurs en vue des deux prochains matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 (contre le Soudan le 22 mars et le Togo le 25 mars).



Interpellé sur la convocation des binationaux dans l’équipe des Lions, Pape Thiaw a tenu à clarifier sa position : « J’ai effectué une tournée enrichissante en allant voir les joueurs. Je n’aime pas qu’on parle de binationaux, de locaux ou de choses comme ça. Pour moi, ce sont des Sénégalais. Il faut aller les démarcher, leur présenter le projet, voir leur état d’esprit et leur envie de porter ce maillot. Pour moi, c’est ça le plus important. »



Le sélectionneur a également souligné l’importance de l’amour que ces joueurs portent à leur pays : « J’ai vu que ça s’est très bien passé, et j’espère que tous seront là ces jours-ci pour montrer l’amour qu’ils portent au Sénégal. »



Avec cette approche inclusive, Pape Thiaw entend renforcer son groupe tout en misant sur la diversité des talents d’origine sénégalaise évoluant dans les championnats européens.