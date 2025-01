Fonds Covid au ministère de la Femme : le bal des faux et les millions évaporés

Un scandale financier inédit éclate au grand jour au ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection de l’Enfant (MFFGPE). Libération révèle une série de détournements, d’impostures et de manipulations orchestrés autour des fonds Covid, initialement destinés à soutenir les populations vulnérables durant la pandémie. Au cœur de l’affaire : un système frauduleux bien rodé, piloté par des responsables administratifs et exécuté avec une précision troublante.







Un système de détournement construit sur des faux







Selon les informations exclusives publiées par Libération, l’enquête menée par la Division des investigations criminelles (DIC), et exploitée par le Pool judiciaire financier, a révélé des pratiques systémiques de falsification au sein du ministère. Les fonds Covid, alloués pour des initiatives telles que le programme « Zéro enfant dans la rue », ont été utilisés comme prétexte pour justifier des décaissements frauduleux.







Djiby Diakhaté, alors Directeur de l’Administration Générale et de l’Équipement (DAGE), apparaît comme une figure centrale dans cette mécanique. Il aurait orchestré, avec la complicité de plusieurs agents, un schéma où des décharges truquées, des signatures falsifiées, et des paiements fictifs permettaient de siphonner les fonds.







Le cas des enfants des rues : une façade pour détourner des millions







Parmi les révélations les plus accablantes, le programme « Zéro enfant dans la rue » a servi de couverture à des détournements massifs. N. Mbaye, chef du bureau du suivi au ministère, a admis avoir signé des décharges en lieu et place des bénéficiaires. Ces signatures étaient souvent apposées sans le consentement des personnes concernées, et parfois même sans qu’elles soient au courant de leur implication.







O.S. Thiaw, directeur du Centre d’Éducation Spécialisée et d’Expression des Loisirs (Estel), a révélé une autre facette de la fraude. Bien qu’il ait reçu un chèque de 2 706 000 FCFA au titre du programme, il a découvert avec stupeur qu’un formulaire de décharge, daté du lendemain, portait sa signature falsifiée.







Des décharges truquées et des fonds fictifs : un modèle généralisé







L’enquête a permis de démasquer une pratique systématique de falsification. Les signatures des bénéficiaires étaient souvent imitées, et des noms de tiers étaient utilisés à leur insu pour justifier des dépenses fictives.



• B. Mboup, qui travaillait encore au ministère du Commerce en 2020, a été attribué une décharge de 660 000 FCFA, bien avant qu’il ne rejoigne le MFFGPE.



• B.N. Ndiaye, un chauffeur, a vu son nom associé à une somme de 4 593 000 FCFA, qu’il affirme n’avoir jamais reçue.







Le point culminant de cette fraude se trouve dans l’usage détourné des fonds pour des dépenses totalement étrangères à la lutte contre la pandémie. Par exemple, deux climatiseurs Split, financés sur les fonds Covid, ont été installés dans des résidences privées d’autorités.







La défense du DAGE : “Des erreurs, pas des fraudes”







Face aux enquêteurs, Djiby Diakhaté s’est employé à minimiser sa responsabilité. Selon lui, toutes les dépenses étaient effectuées sous « autorisation verbale et écrite » du ministre de tutelle. Il a toutefois reconnu des « erreurs matérielles » dans le reporting, admettant l’existence de doublons et de fausses décharges, mais en niant tout détournement intentionnel.







Le DAGE a également reconnu avoir utilisé les fonds Covid pour des dépenses personnelles ou inappropriées. Parmi elles, l’achat et l’installation des climatiseurs, qu’il a tenté de justifier comme une « erreur de livraison ».







Le travail des enquêteurs salué par Libération







L’article de Libération met en lumière le travail minutieux des enquêteurs de la DIC, qui ont élargi leurs investigations bien au-delà des conclusions de la Cour des Comptes. Dès juillet 2023, les dossiers avaient été transmis au parquet, mettant en évidence l’ampleur des malversations.







Les enquêteurs ont notamment découvert :



• Des paiements de primes à des agents financés par les fonds Covid ou une caisse d’avance baptisée « aides et secours ».



• Des prêts non remboursés à des tiers sur les fonds Covid.



• Des paiements fictifs, justifiés par des décharges falsifiées avec des signatures imitées.







Un Pool judiciaire prêt à sévir







Selon Libération, le Pool judiciaire financier se prépare à des arrestations imminentes. Les responsables identifiés, dont le DAGE et certains agents, risquent des poursuites pour faux en écriture publique, détournement de deniers publics, et escroquerie en bande organisée.







Un échec moral et institutionnel







Ce scandale soulève des questions fondamentales sur la gouvernance et la transparence dans la gestion des fonds publics. Alors que les populations vulnérables, en particulier les enfants des rues, attendaient un soutien essentiel pendant la pandémie, ces fonds ont été détournés à des fins personnelles.







Pour Libération, ce dossier dépasse une simple affaire judiciaire : il met en lumière la nécessité de réformes profondes pour garantir que les ressources publiques soient utilisées au bénéfice de tous, et non captées par une minorité.