Flagrants délits : Trois mois de prison ferme requis contre Karim Xrum Xax.

Abdou Karim Guèye, alias Xrum Xax, est jugé ce mercredi 13 mai devant le Tribunal des flagrants délits de Dakar. L’activiste est à la barre pour les délits de « provocation à un attroupement armé et outrage à agent ». Infraction pour lesquelles il a été placé sous mandat de dépôt, lundi dernier.



Le procureur a requis trois mois de prison ferme contre Karim Guèye, accusé d’avoir appelé à la rébellion les habitants de Léona Niassène, qui réclamaient la réouverture des mosquées.



Son avocat Me Khoureychi Ba a fait valoir qu’« aucun délit » ne doit être retenu contre l'activiste à qui « l'histoire aurait donné raison », suite à la décision du président Macky Sall de réouvrir les lieux de culte. L'avocat demande au tribunal d'écarter le réquisitoire du parquet et de relaxer le prévenu. Le délibéré est attendu en cours d’audience...