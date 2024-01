Finale de la coupe du maire de Dya : L'édile local, Tamsir Guèye, procède à l'inauguration du stade municipal Doudou Sène

La finale de la coupe du maire de Dya s'est jouée ce week-end dans ladite commune, mettant aux prises deux grandes équipes à savoir l'Asc Deggo de Dya et l'Asc Massiga de Sikhane. La coupe a été finalement remportée par la première nommée sur la marque d'un but à zéro.



En marge de cette finale, le maire Tamsir Guèye, en présence des maires du département, du ministre-conseiller Mohamed Ndiaye Rahma, du responsable Cheikh Ndiaye etc..., a procédé à l'inauguration du stade municipal de Dya baptisé "stade municipal Doudou Sène."



"C'est une fierté pour la population de Dya, mais aussi une doléance vieille d'une vingtaine d'années qui vient d'être réalisée au profit de la jeunesse de la commune de Dya", a déclaré le maire lors de son face-à-face avec la presse. Avant de conclure : "Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir permis de réaliser ce besoin de la jeunesse en moins de 2 ans."



Pour rappel, le coût global de la première phase du projet de construction du stade, a été estimé à 50 millions de Fcfa...