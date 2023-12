Finale Sama-Dekkuway Challenge : 3 start-up seront choisies pour créer des plateformes capables d’anticiper sur les risques et de lutter efficacement contre les inondations

La gestion des inondations au Sénégal est un défi majeur pour le gouvernement et les directions dédiées. Les inondations sont principalement causées par des précipitations excessives pendant la saison des pluies, en particulier dans les zones urbaines densément peuplées.

Toutefois, le gouvernement a mis en place plusieurs mesures pour atténuer les effets des inondations. Des efforts sont également déployés pour améliorer les systèmes d'alerte précoce et renforcer la résilience des communautés aux inondations. Cependant, ces efforts sont souvent entravés par un manque de ressources financières et techniques, ainsi que par des problèmes de coordination entre les différentes entités impliquées dans la gestion des inondations.

C’est ainsi qu'une approche plus intégrée, durable et innovante a été entreprise par la direction de Gestion intégrée des inondations au Sénégal pour faire face à ce problème récurrent. « Sama Dekkuway Challenge » est une initiative s’adressant à tous les esprits créatifs et aux développeurs passionnés pour contribuer à la résolution de problèmes cruciaux touchant les populations.

Ainsi, à travers des solutions innovantes et se basant sur des données dans les zones inondables au Sénégal fournies par le Projet de Gestion Intégrée des Inondations au Sénégal (PGIIS), des jeunes startupers sont invités à mettre en place des applications ou plateformes permettant de lutter efficacement contre les inondations et d’anticiper sur les risques.

Au début, elles étaient plus de 120 start-up à se manifester et au bout, six start-up dont inond’alerte, Geo Save Keur Massar, Saytu inondation, Flood Shield ( bouclier contre les inondations), Équipe Rétro pour la plateforme Nawet et sen ngokh ( habitat, zone, secteur, ont été sélectionnées pour présenter leur projet en vue d’être financées. Ainsi, ce 16 décembre, les équipes ont pu présenter leur projet innovant devant un jury. À noter qu’au final, 3 projets seront retenus et financés (2.000.000 pour la 1ère place, 1.000.000 pour la 2ᵉ place et 500.000 Fcfa pour la 3ᵉ place).