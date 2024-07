Finale Kahone / L’As Laghem- Diabel FC (5-4) : Fallou Kébé dans une dynamique de susciter plus d’engagement chez les jeunes sportifs kaolackois

La finale régionale du tournoi de Kahone a vécu sous la présence des autorités sportives et locales. Le match s’est terminé aux séances de tirs au but. L’As Laghem a remporté la coupe face à Diabel FC sur le score de (5-4). Comme à l’accoutumée, le parrain Fallou Kébé, président de l’ASC Saloum a remis une enveloppe d'un million FCFA au vainqueur et 500 000 FCFA au vaincu. Il a aussi distribué un jeu de maillots aux 26 clubs de la région.

En juniors, Ndangane FC qui a remporté la finale a reçu 750 000 FCFA. Le vice-champion de Nioro Fc a pour sa part reçu 350 000 FCFA.



En cadets, Keur Samba a reçu 400 000 FCFA et des médailles. En effet, renseigne Fallou Kébé, « cette modeste contribution et ses actes sont des gestes visant à susciter plus d’envie et d’engagement chez les jeunes talents de la région. » Il fera également savoir que « ces initiatives entrent dans le cadre de notre projet « de centre sportif et loisirs » que nous sommes en train de bâtir à Kaolack et qui fait partie de la vision que nous sommes en train de dérouler pour permettre aux jeunes de relever les défis qui sont devant nous et surtout remettre à Kaolack sa place dans le domaine du sport. »