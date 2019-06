Feu Serigne Saliou Samb : Un exemple de piété. (Reportage-Témoignages)

Docteur en science politique, Serigne Saliou Samb a tiré sa révérence ce 16 juin, emporté par une maladie.

Journaliste et observateur, il a également servi le corps professoral de l’Institut Supérieur d’Entrepreneurship et de Gestion de Dakar (ISEG) où il a entamé sa carrière d’enseignant.

L’expert en communication n’était pas seulement un enseignant, il servait notamment de modèle à ses étudiants.



Issu de la 30ème promotion du Centre d’Études en Sciences et Techniques d’Information de l’Ucad, Serigne Saliou faisait partie du cercle d'amis dit la bande des 5 avec le journaliste et observateur Ousmane Sène.



De par ses oeuvres qui ne sont plus à démontrer, l’homme en question doit en réalité inspirer la nouvelle génération de journalistes, croit son camarade et ami.



Serigne Saliou Samb est l’auteur de deux (2) publications : ‘’Pape Samba Mboup, ange ou démon’’ et ‘’Le Sénégal et le Maroc : Trajectoires géopolitiques de deux États pivots en Afrique de l'Ouest et au Maghreb’’.

Il a été inhumé à Touba où parents, amis et sympathisants ont prié pour le repos de son âme.