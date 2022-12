Fanzone des Parcelles Assainies : les supporters sous pression tout au long du match Sénégal/Angleterre

Comme la plupart des fan zones organisées dans la banlieue de Dakar, celle du terrain Acapes de la commune de Parcelles était remplie de monde ce soir. Ce sont des jeunes, hommes et femmes tous vêtus de maillots de l’équipe nationale du Sénégal qui ont suivi le match avec le ministre de la jeunesse et son équipe. Pour Pape Malick Ndour, la forte mobilisation des jeunes est à saluer étant donné qu’elle montre leur dévouement envers leur pays.



L’ambiance a été au rendez-vous bien avant le match, avec des supporters sénégalais confiants en leur équipe. Les yeux figés sur les écrans, la pression ne cessait de monter à chaque attaque anglaise, malgré la volonté des attaquants sénégalais de marquer, c’est dans les derniers moments de la première mi-temps que l’équipe sénégalaise a encaissé deux buts presque successifs. Néanmoins, les supporters sénégalais continuaient à avoir confiance en l’équipe, mais malheureusement les anglais avaient été beaucoup plus efficaces. Un match qui finalement s’est soldé sur un score de trois buts à zéro et qui n’a certes pas du tout été facile à digérer pour les supporters.