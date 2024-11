Falémé sous surveillance : le coup de filet spectaculaire des forces armées à Ségoto, un site d’orpaillage clandestin démantelé 

La lutte contre l’exploitation illégale des ressources naturelles se poursuit au Sénégal. Ce 21 novembre, les éléments de la Zone militaire n° 4, basés à Sounkounkou, dans la zone de la Falémé, ont démantelé un vaste site d’orpaillage clandestin à Segoto.



Selon un communiqué de la DIRPA relayé sur leur page Facebook et repris par la rédaction de DakarActu, cette opération a permis la saisie de 65 groupes électrogènes ainsi que de divers équipements utilisés pour l’extraction illégale de l’or.



Cette intervention s’inscrit dans le cadre des opérations de sécurisation de cette région stratégique, située en zone frontalière. La DIRPA a également annoncé que le déploiement permanent des unités de la zone militaire n° 4 se poursuivra pour maintenir la stabilité et la protection des ressources naturelles du pays.



Avec ces actions musclées, les autorités montrent leur détermination à éradiquer l’orpaillage clandestin, un fléau qui nuit à l’environnement et à l’économie nationale.