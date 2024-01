Face aux événements de mars 2021 et la Covid-19 : le DG de l'Administration pénitentiaire galvanise son personnel et marque sa reconnaissance

La Direction générale de l'administration pénitentiaire sénégalaise a présenté ses vœux ce vendredi 19 janvier 2024. Une occasion pour le Directeur général, le Colonel Abdoulaye Diagne de remettre des attestations de témoignages à neuf agents du personnel de l'administration pénitentiaire. Ainsi, il a invité le personnel à faire preuve de solidarité, de discipline, de rigueur et de désintéressement pour mener à bien leurs missions. Selon lui, ce comportement est un sacerdoce et un don de soi afin de bénéficier du respect et de l'estime des détenus ainsi que de la confiance des autorités.





En effet, lors de son allocution, le Directeur général de l'administration pénitentiaire est revenu sur les événements des années 2021 et 2023 avec les nombreuses manifestations, mais également avec l'avènement du Covid-19. " De 2021 à 2023, notre pays a été confronté à des manifestations violentes et souvent généralisées ayant occasionné des destructions sur les biens publics et privés. Les services pénitentiaires n'ont pas été épargnés par les auteurs de ces actes de vandalisme", a déclaré le Colonel Diagne qui a magnifié la détermination et le professionnalisme dont le personnel a fait montre pour éviter des troubles en milieu carcéral.





Concernant, l'avènement du Covid-19, le Directeur général de l'Administration pénitentiaire a félicité les agents qui ont accepté d'être confinés dans les établissements pénitentiaires pendant plus de 6 mois.