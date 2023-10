FIFPFA 2023 / ACCESS Technologies : « C'était une grande opportunité pour nous, pour avoir beaucoup de visibilité dans le pays et dans le continent. » (Oumar Baba Ba, DG)

ACCESS-Technologies SARL (African Commitment to Communications and Energy Supply Systems) est une nouvelle société de droit sénégalais. Elle est spécialisée dans les services de conseil, ingénierie et management dans les domaines comme les Chemins de fer, les Systèmes Ferroviaires et les Transports urbains de masse, entre autres.



La société ACCESS Technologie SARL, a été bien représentée au Forum International sur le financement des projets ferroviaires en Afrique. Selon Oumar Baba Ba directeur, général d’Acces Technologie, « c'était une grande opportunité pour nous, pour avoir beaucoup de visibilité dans le pays et dans le continent. On a noué beaucoup de contacts. Les gens sont venus vers nous et nous sommes à la rencontre de banques et des Gouvernements. On travaille déjà sur l’international. Nous sommes un bureau d’études au Sénégal, mais nous avons des projets à l’étranger, au Kenya, en Afrique du Sud, en Algérie, au Cameroun. Là, on a noué des contacts avec le directeur général des chemins de fer Libyens pour lequel j'ai déjà eu à travailler. On a noué des relations avec la Guinée là où j’ai travaillé aussi sur le trans-Guinéen… », a - t- il souligné.



Avec un capital de plus de 100 millions, la société joue un rôle important dans la conception et la réalisation d’une ligne de Train Express Regional devant relier Dakar à l’AIBD via la nouvelle ville de Diamniadio. À en croire le DG Oumar Baba Bâ, « en infrastructures, on ne compare pas le coût d’investissement. On compare les coûts de procession. Donc un chemin de fer a une durée de vie plus longue que les infrastructures routières. Si on compare les coûts, le transport ferroviaire est plus avantageux en tenant compte de la procession. En termes écologique le transport ferroviaire est aussi plus profitable en terme de transport de masse (1200 passagers). ACCESS est très impliqué dans le domaine ferroviaire… » , a - t- il laissé entendre.