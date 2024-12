FIDAK 2024 : La réforme de la fonction publique, catalyseur de la transformation du Sénégal

Le 32ème Salon International de l'Artisanat de Dakar (FIDAK) a été l'occasion pour M. Olivier Boucal, ministre de la Fonction Publique et de la Réforme du Service Public, de dévoiler les ambitions de la nouvelle réforme qui touche le cœur du service public sénégalais. Lors de sa participation à un panel sur le thème "La Fonction Publique, levier de la transformation systémique du Sénégal", M. Boucal a mis en lumière l'importance d'adapter le recrutement dans la fonction publique aux nouvelles réalités économiques et sociales.



La réforme vise à corriger les dysfonctionnements existants et à moderniser le système pour répondre aux défis du XXIe siècle, en intégrant de nouveaux métiers et méthodes d'enseignement, loin des approches héritées de l'époque post-indépendance. L'une des pierres angulaires de cette réforme réside dans la mise en place de stratégies solides pour améliorer la qualité de l'administration publique.



Le ministre a souligné que chaque changement dans la fonction publique doit être accompagné d'une stratégie claire, avec des instruments spécifiques pour en assurer la réussite. Parmi ces mesures, la mise en place d'une stratégie d'accueil et d'orientation, d'une formation continue et d'une politique sur la qualité des services publics délivrés. Ces réformes, actuellement en développement, visent à redéfinir l’interaction entre l’administration et les citoyens, en tissant un nouveau pacte de confiance et d’efficacité.



Dans ce cadre, la réforme de la fonction publique ne se limite pas à des ajustements internes mais s'inscrit dans une vision plus large, visant à aligner le Sénégal sur les standards internationaux. M. Olivier Boucal a insisté sur le rôle catalyseur de l’administration dans ce processus, soulignant qu’une fonction publique modernisée et efficace est la clé pour impulser toutes les autres réformes nécessaires à la transformation du pays. Le ministre conclut avec optimisme : "Avec le nouveau référentiel, le Sénégal est prêt à faire face aux défis futurs et à se doter d’une administration capable de répondre aux attentes de tous les citoyens".