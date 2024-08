Exposition: La société SWAN dévoile son matériel de dernière génération de Topographie

La Société SWAN (Senegal West African Navigation), distributrice agréée et représentante de la marque CHCNAV pour la vente de matériels Topographiques et Géomatiques au Sénégal, a organisé une exposition de matériel de dernière génération de technologie géospatiale.







Cette rencontre qui s’est tenue ce mardi à Dakar, a permis de mettre en avant dans une démonstration innovante offrant des solutions de pointe en technologie géospatiale moderne pour faciliter le travail des professionnels du domaine des BTP, du foncier.







Selon la Directrice générale de SWAN, Bendouma Fatou Thiaw, le but de la rencontre est de faire découvrir le matériel innovant et les avancées significatives que ces nouvelles technologies représentent pour le secteur de la géomatique au Sénégal. Poursuivant, Mme Bendouma Fatou Thiaw explique que ladite société accompagne les utilisateurs dans la précision et dans la réception de signal. « Le problème qui se pose au niveau des géomètres, c’est le matériel de précision et la réception de signal. Même dans le domaine du foncier, c’est le matériel de précision qui se pose", avance-t-elle.







En outre la mission de SWAN est d’équiper tous les services du Cadastres du Sénégal, les instituts de formations, les entreprises de BTP ainsi que les bureaux d’études Topographiques avec les équipements de CHCNAV. Il s’agit aussi de l’installation d’un réseau de stations permanentes qui permettra une bonne couverture en GNSS ce qui représente un outil fondamental et fiable.







La cérémonie a enregistré la présence du président de l'ordre des géomètres du Sénégal Mamadou Lamine Fall et des représentants du cadastre.