Explosion mortelle d’une bonbonne de Gaz à Dieuppeul-Derklé : Le ministère de l’intérieur auprès de la famille des victimes, promet de situer les responsabilités

Sous l’instruction de la tutelle, le ministre délégué auprès du ministère de l’intérieur en charge de la sécurité de proximité avec le gouverneur de la région de Dakar, s’est rendu auprès de la famille endeuillée à Dieuppeul après l’explosion d’une bonbonne de gaz. Ce drame a causé la mort d’une dame de 52 ans, Sagar Diouf et son fils Niankou Diagne, et fait 9 blessés.



Birame Faye qui s’est déplacé jusqu'au domicile mortuaire, a présenté les condoléances du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Antoine Félix Diome : « Nous sommes venus apporter le soutien du gouvernement du Sénégal, celui du Premier ministre et du ministre de l’intérieur suite au drame qui a coûté la vie à deux personnes dans cette localité dans l’arrondissement de Grand Dakar. Nous présentons nos condoléances au doyen Diagne et à toute la famille. Mais nous souhaitons prompt rétablissement aux blessés », déclare le ministre auprès du ministère de l’intérieur chargé de la sécurité de proximité qui annonce par ailleurs, l’ouverture d’une enquête pour situer les responsabilités liées à ce drame. « Il faut que les gens respectent les normes de fabrication et d’utilisation. Le gaz est trop inflammable. Il faut beaucoup de rigueur. Dans ce sens, l’État fera le travail qu’il faut pour situer les responsabilités », promet le ministre Birame Faye.



Le ministre auprès du ministère de l’intérieur chargé de la sécurité de proximité a aussi profité de cette visite pour sensibiliser son auditoire sur l’utilisation de ce genre de liquide inflammable.



Le gouvernement en ce qui le concerne, manifestera toute sa disponibilité pour le suivi de cette sensibilisation et la protection civile.