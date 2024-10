Exploitation du gaz dénommé " Teranga Yakaar": « Une grande inquiétude s'empare des populations quant à l'avenir de la pêche, la principale activité des populations. » (Maire de Cayar).

La commune de Cayar et ses partenaires organisent un forum sur le pétrole et le gaz, à la suite de la découverte du gaz dénommé " Teranga Yakaar au large des côtes de Cayar.



À cette occasion, le maire de Cayar, Alioune Ndoye, a exprimé les préoccupations de la population relativement aux retombées liées à l'exploitation du gaz de Cayar Offshore. "Depuis cette découverte, partout, à tous les niveaux[…], l'événement défraie la chronique. Pourtant, au sein de notre commune, une grande inquiétude s'empare des populations quant à l'avenir de la pêche, la principale activité des populations, a déclaré le maire devant les officiels.



« L'opinion cayaroise s'interroge sur l'opportunité liée à l'exploitation du gaz Teranga Yakaar pour la communauté et l'institution municipale, en terme de création d'emplois et d'investissements structurants pour le renforcement de leur capacité de résilience économique et sociale », a-t-il fait savoir. En effet, l'organisation de ce forum est une occasion de lever le voile sur les tenants et aboutissants d'un tel projet, a informé l'édile local.