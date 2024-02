[Exclusif ] THIÉNABA - Le Khalife, recevant Serigne Modou Bousso Dieng : « Donner le pouvoir à l’armée n’est pas la solution, encore moins le précipiter entre des mains inexpertes »

Enfilant son manteau de chef religieux, de petit-fils de Serigne Touba et de Président de la CIFAR visiblement inquiet pour le Sénégal à cause des tensions politiques qui ne cessent d’éclater, le Dr Serigne Modou Bousso Dieng vient d’entamer une tournée auprès des Khalifes et dignitaires religieux. L’objectif, dira-t-il, est de leur exposer de manière claire la situation, de solliciter leurs prières avant de recueillir leurs orientations.



Reçu par le Khalife de Thiénaba, Serigne Modou Bousso Dieng évoquera les scènes de violence, de casse et de vandalisme estimant que le pays n’est plus loin de franchir le rubicon. Dans sa réponse, le Khalife de Thiénéba choisira de ne pas y aller avec le dos de la cuillère. Pour lui, il est nécessaire de laisser la possibilité au Chef de l’État de poursuivre le processus déjà enclenché et d’organiser tranquillement une élection présidentielle transparente et apaisée.

« Ce pays est vivement secoué. Dans un contexte pareil, la meilleure attitude à avoir c’est de rester serein. Une autorité ne doit jamais réagir sous le coup de la colère. Brûler les biens d’autrui n’est une solution à rien. Je préconise que le peuple laisse à l’actuel Chef de l’État le soin de réguler la situation et d’organiser une élection transparente pour ensuite passer le relai au candidat qui sortira vainqueur », dira Baye Assane Seck. Il poursuit : « La solution n’est pas de donner le pouvoir à l’armée ou de le précipiter dans des mains inexpertes... »