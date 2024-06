Examen CFEE et entrée en 6ᵉ 2024 : 301820 candidats dont 170 266 filles vont concourir les 25 et 26 juin

Au Sénégal, les candidats en classe de CM2 doivent passer à l'examen du CFEE et le concours d’entrée en classe de sixième le mardi 25 et le mercredi 26 juin 2024, sur toute l'étendue du territoire national, en Gambie et en Guinée-Bissau. Cette annonce a été faite par le directeur des examens et des concours lors d’une conférence de presse tenue ce 21 juin au sein de la direction.



Au total, 301 820 candidats inscrits, dont 170 266 filles, soit 56,41%, vont subir les épreuves du concours d’entrée en sixième et du CFEE pour cette année 2024 contre 300 268 en 2023, soit une hausse de 1552 inscrits.



Ainsi, les candidats seront répartis dans 1978 centres d’examen sur toute l'étendue du territoire national, en Gambie et en Guinée-Bissau.



La spécificité des concours d'entrée en sixième et du CFEE pour cette année est que 69 730 candidats se présenteront sans état civil, soit plus de 39 404 que l'année précédente.



À cet effet, le directeur général des examens et cours Monsieur Papa Baba Diassy a assuré lors son entrevue avec la presse que toutes les dispositions et les directives sont mises en œuvre pour le bon déroulement des examens à l’issue d’un conseil interministériel sur la préparation des examens et concours.