Évaluation préparatifs Magal 2023 - Cheikh Bass fait des suggestions au ministre de l’intérieur relatives aux inondations et à l’électrification.

Dans sa déclaration préliminaire à l’occasion de la cérémonie d’évaluation préparatoire au Grand de Magal de Touba 2023, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre a beaucoup insisté sur la question des inondations et de l’électrification de certains quartiers. Ainsi précisera-t-il que « le magal se passe en plein hivernage. Et c’est en ce moment particulier que les pluies sont plus abondantes. Il y’a aussi le fait qu’à pareil moment, la terre est suffisamment arrosée. Ce qui provoque davantage d’inondations. Par conséquent, il faudra mettre les bouchées doubles.

Mis à part cela, je suis obligé de vous signaler que plusieurs personnalités religieuses de la cité viennent fréquemment me faire part de leurs doléances relatives à l’électricité. L’autre élément que je voudrais signaler, c’est la question de la sécurité d’autant plus que l’affluence est dorénavant monstre sur des routes intérieures qui sont impraticables à cause des inondations et qui sont abandonnées au profit des rues principales ».