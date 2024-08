Evaluation de la menace : L’AIEA en conclave avec des États pour établir leurs régimes de sécurité nucléaire

L'Agence internationale de l'Énergie atomique (AIEA) a ouvert un atelier régional de cinq jours avec l'Autorité sénégalaise de Radioprotection, de Sûreté et de Sécurité nucléaires (ARSN) sur l'Évaluation de la menace et la menace de référence. Représentant le Sénégal à cette rencontre, le directeur des opérations de l’autorité sénégalaise de radioprotection, de sûreté et de la sécurité nucléaire (L’ARSN), revient sur le sens de cette rencontre. « Nous sommes là pour la mise en place de stratégies de sécurité et de sûreté nucléaire. La découverte des ressources gazières et pétrolières nous a permis d’utiliser des engins et des outils à vocation nucléaires. Ces matériaux composent aussi des éléments nocifs contre la sécurité de la population. C’est pourquoi, une évaluation de la menace s’impose », souligne Moustapha Tall.





Accompagné d’une délégation de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), il note "qu’il s’ impose de trouver des moyens de protection de ces outils que nous utilisons sur la physique atomique nucléaire. Ces matières radioactives qui permettent la prospection et l’exploitation doivent être mieux protégées », laisse-il entendre. Il interpelle la protection civile qui doit s’adosser sur l’évaluation de la menace.



Cet atelier régional vise à aider les États membres à établir leurs régimes de sécurité nucléaire, sur la base de l'évaluation de la menace et de l'approche fondée sur les risques, et à mettre en œuvre des mesures pratiques de protection physique pour un régime de sécurité nucléaire durable.