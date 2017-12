Évaluation de la 1ère Phase du PUDC : « C’est 229 forages pour 595 villages… 473 km de piste qui ont désenclavé 552 villages... 89 villages électrifiés pour 35 000 personnes… » (Ministre)

La première phase du PUDC (Programme d’Urgence de Développement Communautaire) a donné des résultats probants et qui ont commencé à impacter sur le vécu des populations surtout rurales. En effet, selon le Ministre délégué en charge du PUDC, M. Souleymane Jules DIOP, « la première phase a permis, sur une prévision de 1000 km de pistes rurales, de réaliser 473 km déjà ouverts à la circulation. Ces routes ont permis le désenclavement de 552 villages et ainsi touché plus 300 000 habitants.

Dans le volet hydraulique, sur les 238 forages prévus, 229 ont été réalisés et livrés et ont permis l’accès à l’eau potable à plus de 300 000 habitants. Dans le domaine de l’électrification rurale, sur une prévision de 466 villages, 89 ont été électrifiés, permettant à plus de 35 000 personnes d’avoir accès à l’énergie. Sur une prévision de 5.079 équipements post-récoltes, 3.529 ont été produits et certifiés, dont 3.401 distribués dans 2.500 villages. » Le PUDC a ainsi permis la création d’au moins 44.858 emplois temporaires et 1.922 emplois durables pour les jeunes et les femmes…