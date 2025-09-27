Espagne : l'Atlético Madrid terrasse le Real avec un doublé d'Alvarez (5-2)

Porté par un doublé de son attaquant argentin Julian Alvarez, l'Atlético Madrid a infligé samedi sa première défaite de la saison au Real de Xabi Alonso (5-2) au terme d'un derby spectaculaire, et s'est relancé dans la course au titre en Liga.
Buteur sur penalty puis sur un superbe coup franc, pour donner l'avantage aux siens (52e, 64e), le champion du monde argentin a mis les Colchoneros sur la route d'un succès de prestige, scellé dans le temps additionnel par Antoine Griezmann (90e+4). Cette victoire permet à l'Atlético (4e, 12 points) de revenir à six points de son éternel rival, toujours leader (1er, 18 points) après ce premier revers de la saison.
