Eramet Grande Côte - Accusations "mensongères" contre GCO SA : "Nous opérons dans le plus strict respect des lois et réglementations sénégalaises et internationales" (Frédéric Zanklan, DG)

Absolument ! Nous opérons dans le plus strict respect des lois et réglementations sénégalaises et internationales. Notre contribution de 97 milliards FCFA en 2023 nous positionne en tant que 5ème contributeur minier au budget de l'État, comme le confirme le dernier rapport de l'ITIE, démontrant notre engagement total envers nos obligations. Nous allons même au-delà de nos strictes obligations et avons choisi d’appliquer les standards miniers internationaux les plus exigeants, notamment ceux de “l’Initiative for Responsible Mining Assurance” (IRMA).

Est-il vrai que Eramet Grande Côte détruit de manière irréversible l'environnement ?

Ces accusations sont totalement infondées. Notre processus d'extraction n'utilise aucun produit chimique : nous pompons et trions le sable, en restituant 98 % du volume. Ensuite, nous recréons les dunes au plus proche du paysage original et replantons un couvert végétal. Nous sommes la seule entreprise minière sénégalaise à avoir enclenché un processus de restitution des terres aux autorités, avec déjà 85 hectares restitués dès 2022 et plus de 1000 prêts à être restitués.

Respectez-vous le bien-être et les conditions de vie des communautés impactées ?

Le bien-être des communautés est une priorité absolue. En témoigne notre programme de réinstallations qui fournit des logements modernes avec eau et électricité, ainsi que des infrastructures comme des écoles et centres de santé qui visent à améliorer les conditions de vie des populations concernées. Nous sommes en dialogue permanent avec elles et avons mis en place des outils pour remonter les observations. Nous avons aussi volontairement développé “L'Oasis du Sénégal” pour créer de nouvelles opportunités économiques aux opérateurs touristiques...