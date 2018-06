Équipe nationale : Quand Koulibaly compare Sadio Mané et El Hadji Diouf

Invité à comparer Sadio Mané et El Hadji Diouf, Kalidou Koulibaly a adressé un petit message à son coéquipier en sélection et le joueur de la génération 2002, "deux gars aux caractères totalement différents".

"El Hadji, tout le monde le connaît. Sadio est plus introverti, plus timide, mais c’est un leader technique comme Diouf à son époque. Tu peux les comparer, mais c’est vraiment Docteur Jekyll et Mister Hyde", apprécie le napolitain, sur le site Sofoot.fr. Le défenseur de Naples encense ensuite l'attaquant de Liverpool : "Quand on a le ballon, on essaie de bien construire et de trouver vite les attaquants. Et puis on a Sadio. Il est aujourd’hui dans un grand club, il a joué et marqué en finale de la Champions, c'est déjà énorme".

Koulibaly a lâché un souhait pour mettre en valeur son coéquipier, qui n'a pas encore gagné le Ballon d'Or africain : "J’espère que Sadio aura le Ballon d’or africain après la Coupe du monde, car lui aussi, il le mérite"...