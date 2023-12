Équipe nationale : La blessure de "Carlos" ébranle la tanière avant la CAN, le peuple retient son souffle !

Le peuple sénégalais, encore marqué par l'absence de Sadio Mané lors de la Coupe du Monde au Qatar, retient aujourd'hui son souffle à la suite de la blessure de Pape Matar Sarr « Carlos », ce dimanche, avec son club, Tottenham. Cette situation inquiétante survient à quelques jours seulement du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN.)



La sélection nationale de football du Sénégal est confrontée à une nouvelle inquiétude avec la blessure de Pape Matar Sarr (21 ans), un joueur clé de la tanière. Une lésion apparemment musculaire qui risque de compromettre sa participation à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Le peuple sénégalais est profondément préoccupé par la situation et se « rassemble » dans une sorte d’union de prière, espérant le meilleur pour le talentueux joueur originaire de Thiès.



Au pays de la Teranga, là où le football est le sport roi, les esprits sont encore marqués par le cas de Sadio Mané, absent lors de la Coupe du Monde au Qatar, en 2022, suite à une blessure anodine. Il fallait que ça tombe ce dimanche, à l’occasion du dernier match de l’année 2023 et avant le départ de Pape Matar Sarr pour le grand regroupement des Lions à Diamniadio.



Le jeune milieu de terrain est passé par toutes les émotions en seulement quelques minutes, au cours de la première mi-temps. PMS a connu une sortie prématurée et émouvante après seulement 32 minutes de jeu. À la suite de son but marqué contre Bournemouth, sa joie a rapidement été éclipsée par sa blessure. À première vue, sa longue glissade pour célébrer sa deuxième réalisation de la saison, inscrit à la 9e minute du match, semble être à l'origine de cette probable lésion musculaire.



Les détails précis sur la nature de cette blessure que tout un peuple espère « minime», seront certainement révélés ultérieurement dans un communiqué officiel de Tottenham, très attendu. La principale crainte qui entoure cette situation est qu'elle pourrait sérieusement compromettre la participation de Pape Matar Sarr à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui débutera dans moins de deux semaines, précisément le 13 janvier en Côte d'Ivoire.



Ayant été sélectionné parmi les 27 joueurs qui représenteront le Sénégal lors de la compétition, sa présence sur le terrain est cruciale pour l'équipe dirigée par Aliou Cissé. «Carlos », avec ses 18 sélections et un but, rejoint malheureusement la liste des joueurs blessés ou en observation, tels que Boulaye Dia, Nampalys Mendy, Gana Gueye, Youssouf Sabaly, voire Seny Dieng, des figures habituelles dans le onze d'Aliou Cissé.



La profondeur du banc de l'équipe sera mise à l'épreuve alors que le Sénégal, champion d'Afrique en titre, s'apprête à disputer son premier match de la CAN contre la Gambie le 15 janvier, dans le groupe C partagé avec le Cameroun et la Guinée. La nation tout entière espère une récupération rapide de "Carlos" pour renforcer les chances du Sénégal dans la défense de son titre continental.



