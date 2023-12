Entretien avec Abdou Souleye Diop: les bons et mauvais points de la trajectoire de développement du Sénégal.

Expert en développement, l’écrivain Abdou Souleye Diop auteur du livre « Sénégal à portée de mains, le lion sort de sa tanière » publié au mois de septembre a échangé avec Dakaractu sur sa parution construite autour d’un certain nombre de piliers qui traitent des enjeux de développement du Sénégal.



Acteur de la diplomatie économique au Maroc où il occupe le poste de Managing Partner du géant Mazars, Abdou Souleye Diop a livré un diagnostic objectif de la situation du Sénégal sous l’ère du Président Macky Sall en soulignant les acquis mais aussi les limites de la politique de développement du pays.



Président de la commission Afrique du patronat, Abdou Souleye Diop est un intellectuel connu pour sa position qui lui a permis de tisser des relations au niveau international avec d’imminentes personnalités dont des chefs d'État ainsi que de grands patrons à travers le continent. Vivant entre le Maroc et le Sénégal, l’expert a offert ses services dans 51 pays du continent africain. Dans cet entretien avec Dakaractu, il retrace les relations entre les peuples du royaume chérifien et sénégalais, récemment, renouvelées grâce à la visite en terre sénégalaise du président de la Chambre des représentants du Maroc, Son excellence, Rachid Talbi El Alami.



L’occasion a été saisie pour évoquer l’actualité politique, économique et social du pays marquée par une période préélectorale. Sans langue de bois, Abdou Souleye Diop livre sa part de vérité sur plusieurs sujets de l’heure fondée sur un regard objectif et sans complaisance.