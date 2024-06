Entretien/Economie : L’avis de Seydina A. Ndiaye sur la souveraineté, l’endettement, renégociation des contrats

Dans son ouvrage "L'angle mort économique", Seydina Alioune Ndiaye décortique brillamment les manquements et les failles de l'Économie sénégalaise. Dans un premier temps, il retrace dans son ouvrage , un passé douloureux, la disparition tragique de son père dans un accident à Guinguinéo, une localité où le train faisait le bonheur de cette modeste commune devenue aujourd’hui une ville inerte à cause d’une mauvaise politique des chemins de fer. Dans un second temps, l’expert démontre courageusement et scientifiquement les causes qui ont brisé le rail, engendrant la dégradation continue de notre économie. Enfin, l'économiste Seydina Alioune Ndiaye propose des pistes de solutions pour retrouver les rails de l'économie Sénégalaise. Interpellé sur la question de l'endettement, qui d'après lui a pris de l’ampleur. L’économiste estime qu'il n’impacte pas sur la vie des populations....

Entretien !