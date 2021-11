Entretien / Abdourahmane Sow, Coord. Cos M23 : « Le temps est venu de mettre fin aux limites de la classe politique »

Membre de la société civile, mais toujours en phase avec les principes démocratiques qu’il souhaite pour le Sénégal. Abdourahmane Sow, pour le nommer, croit ardemment à l’éveil des consciences qui est la seule clé pour délivrer le pays de cette masse de politiciens qui ont longtemps berné le peuple. Acteur incontournable du mouvement du 23 juin, le Coordinateur de la commission orientations et stratégies (COS/ 23) est revenu à travers un entretien sur Dakaractu sur les maux de la société sénégalaise.



D’abord, c’est la problématique de la légitimité de la société qu’il abordera en passant par les différentes plateformes qui ont été mises sur place et qui ont été de courte durée. Pour Abdourahmane Sow, « il doit y avoir une spécification dans les entités qui composent la société civile. En effet, cette posture politique qu’on remarque auprès de certains membres de la « société civile » doit être bannie car, l’appartenance politique n’est point son rôle ».



Dans ce face à face avec le coordinateur de la commission orientations et stratégies Cos/M23, il a déploré la manipulation notée chez certains responsables politiques.



Une nouvelle dynamique doit voir le jour selon Abdourahmane Sow pour se débarrasser de ces hommes qui ont montré leur limites.



Entretien…