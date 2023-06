Entrepreneuriat et secteur informel : Lancement de la mise en œuvre du statut de l’entreprenant et des mesures incitatives

Un atelier de mise en œuvre du statut de l’entreprenant et des mesures incitatives a été ouvert ce mardi 30 mai. Réunissant plusieurs acteurs des finances, de l’économie informelle, de la justice, des organisations du travail et de la formation, notamment l’ADPME, le 3FPT et l’OIT, cet atelier a été présidé par le ministre de l’artisanat et de la transformation du secteur informel, monsieur Papa Amadou Ndiaye.

En effet, selon l’Organisation internationale du travail, « au Sénégal, 9 travailleurs sur 10 occupent un emploi informel et 97 % des entreprises sont dans le secteur informel ». Ainsi, pour tenter d’attirer les acteurs du secteur informel à se formaliser, cet atelier de mise en œuvre du statut de l’entreprenant et des mesures incitatives porté par le ministère de de l’artisanat et de la transformation du secteur informel, a réuni des acteurs de l’économie afin d’harmoniser leurs actions pour avoir un meilleur impact dans l’économie du pays. Et pour ce faire, des mesures incitatives telles que l’accès au financement seront mises en place pour faciliter l’adhésion des acteurs et des structures du secteur informel à cette initiative.