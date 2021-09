Entrepreneuriat : PDG Group lance officiellement sa filiale «Akassa Wass» pour la transformation de produits Bio.

Tout a commencé il y a deux (2) ans. En effet, c'est à la Foire internationale de Dakar que l’entrepreneur Serigne Djiby Guissé avec ses quelques 60 employés avaient fait découvrir aux millions de visiteurs, le fameux «Wass» fait à base de gingembre, citron, feuille de menthe et clou de girofle.



Cet après-midi du samedi 11 septembre 2021, le patron de PDG Group a officiellement inauguré sa nouvelle société de transformation de fruits et légumes locaux.



La nouvelle entreprise a pour objectif de produire des jus de fruits naturels, des thés pour la prise et la perte de poids et ensuite de mettre aussi sur pied une formule sous forme de thé pour les personnes diabétiques ou hyper tendues. Il en est de même pour les personnes souffrant d'un trouble du sommeil.



Le gros challenge de Guissé, qui compte déjà plus de 100 employés dans la région Dakar, est non seulement de s’implanter sur l'étendue du territoire national, mais encore d'investir le marché international.