Entre Croix et Bâtons : Jacob et Jo, chrétiens unis sous la bannière de Baye Fall pour le Magal de Kazzu Rajab

Le 27 janvier 2025, la ville de Ndindy vivra un moment unique dans l’histoire des célébrations du Magal Kazu Rajab, en l’honneur de la naissance de Serigne Fallou Mbacké, deuxième khalife général des mourides. Cet événement spirituel revêt une signification particulière, car il coïncide avec la date de l’ascension nocturne du Prophète Muhammad (PSL). Mais parmi les milliers de fidèles mourides présents pour cette grande commémoration, deux personnalités surprennent : Jacob François Ndiaye et son ami Jo. Chrétiens de cœur, ces derniers participent activement aux cérémonies des Baye Fall et sont accueillis à bras ouverts par la communauté, faisant tomber les frontières religieuses au profit d’une communion spirituelle.

Si leur présence au sein de la confrérie mouride choque parfois certains, Jacob et Jo n’y voient que la manifestation de leur foi sincère. "Tous les chemins mènent vers Dieu, seul les actes comptent", confie Jacob avec une conviction profonde. Bien qu’ils soient chrétiens et qu’ils respectent pleinement leur foi, ils se sont rapprochés des Baye Fall grâce à leur respect pour les enseignements de Serigne Fallou Mbacké et la figure charismatique de Serigne Abdou Karim, fils de ce dernier. Ensemble, ils se retrouvent à participer aux prières, aux ziaras et autres rituels, témoignant de l'unité qui règne entre croyants de différentes confessions au Sénégal.

Tous deux assument pleinement leur identité chrétienne, mais leur attachement aux valeurs de la confrérie mouride reste intact. "Chaque dimanche, je suis à l’église de Guédiawaye et Jo, lui, il est à Saint-Jean", explique Jacob. Une fois les prières chrétiennes accomplies, ils rejoignent leurs amis Baye Fall, toujours dans une posture d’humilité et de dévouement. Jo, lui, participe même au chœur, une discipline qu’il chérit, tandis que Jacob préfère se concentrer sur d’autres formes de dévotion. Leur démarche spirituelle, loin de diviser, devient un modèle de tolérance et de respect mutuel dans un pays où chrétiens et musulmans cohabitent harmonieusement.