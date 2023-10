Entité neutre pour organiser les élections au Sénégal : Me Sidiki Kaba met fin aux espoirs des sceptiques

Lors de la cérémonie de passation de service ce mardi dans les locaux du ministère de l’intérieur et de la sécurité publique, le nouveau ministre Sidiki Kaba a mis fin aux espoirs de certains qui voulaient la mise en place d’un ministère chargé des élections. En effet, le ministre Me Sidiki Kaba considère que le ministère de l’intérieur et de la sécurité publique a toujours organisé les élections au Sénégal. En plus, c’est un département qui regorge de ressources humaines de qualité qui peuvent organiser minutieusement les scrutins. « Les services de ce ministère ont toujours organisé les élections avec le travail de mutualisation des expériences » a soutenu le surnommé « Dougoutigui » qui quitte la grande muette pour la sécurité publique et les affaires intérieures.