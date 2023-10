Enterrement de Moumy Séck : « je l’ai connue à bas-âge quand elle était jeune fille… » le témoignage de Chérif Diaw de Dakaractu

Ayant était un proche collaborateur de feu Thione Seck et ami de la famille, Chérif Diaw, Directeur administratif et financier de Dakaractu était aussi de ceux qui étaient présents pour accompagner la défunte Moumy Seck, fille aînée du chanteur Thione et épouse de Bougane Gueye à sa dernière demeure.



Ayant depuis longtemps fréquenté la famille, monsieur Diaw affirme avoir tissé des relations amicales mais aussi professionnelles avec Moumy et même son frère Waly Seck. Pour avoir eu à les côtoyer alors très jeunes, il soutient qu’ils ont obtenu une bonne éducation que leur a inculqué leur défunt père, un homme de conviction, pétri de bonté et de qualité.



« Sa progéniture ne pouvait qu’être ainsi. C’est le reflet de la bonne éducation que feu Thione Seck les a transmis » témoigne t-il avec fierté.