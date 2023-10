Enterrement de Moumy Seck : « c’était une femme effacée qui a la bénédiction de son epoux et de sa famille… » (Fallou Dieng)

L’artiste chanteur Fallou Dieng très attristé par le décès de feue sokhna Moumy Seck, fille aînée de son ami artiste feu Thione Seck, a accompagné la défunte jusqu’à sa dernière demeure. Ce dernier de confirmer dans son témoignage la grandeur et les multiples qualités qu’incarnait la femme et que son époux venait de réaffirmer devant sa tombe.



Ses condoléances sont présentées à son époux Bougane Gueye et à sa famille.