Enseignement supérieur : « les enseignements ont repris mais cela se fera à distance… le campus social restera fermé pour le moment » (Moussa Baldé, MESRI )

Après la crise qui a secoué le milieu universitaire lors des manifestations de début juin, le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation s’est réuni ce matin avec les recteurs, les Conseils d’administrations des Université du pays. Une rencontre qui a permis d’échanger sur cette décision prise par certaines universités du pays, de dispenser les cours à distance, après les saccages des manifestations. Selon Pr Moussa Baldé, le MESRI « Il faut souligner qu’il n’y a jamais eu de crise dans les universités mais ces manifestations ont causé beaucoup de dégâts. C’est pourquoi il y a eu cette mesure. Les universités sont actuellement fermées durant des jours. Mais actuellement les cours ont repris mais le campus social reste fermé. Avant cela j’avais instruit les recteurs de proposer des modalités de reprise et ils l’ont fait. Alors aujourd’hui nous avons décidé d’organiser une rencontre où on a convié aussi les PCA des universités du pays… », a –t- il souligné. A la sortie de cette rencontre de reprendre les cours dans le reste des universités du pays, « car l’Université de Dakar a déjà repris les cours depuis lundi dernier et en grande partie ce sera des cours dispensés en ligne pour l’Enneigement à distance. Maintenant il faudra évaluer les enseignements et le résultat de cette décision après les fêtes de la Tabaski. On verra s’il y a des rectifications à faire. L’information à retenir c’est que les enseignements ont repris mais cela se fera à distance. Maintenant il faut signaler que le campus social restera fermé pour le moment », a annoncé le MESRI. Le Président du conseil d’administration de l’Université Amadou Makhtar Mbow, Youga Sow a salué cette initiative prise par certaines universités du pays. « Nous nous félicitons de l'engagement de la communauté. Il faut toujours un déclic car il y a l’existentiel. Ailleurs les cours se passent en dehors des amphithéâtres. Vous vous mettez au Sénégal et vous suivez des cours qui se déroulent à Harvard, Oxford. Aujourd’hui tout est ouvert. Il n’y a aucune raison pour que le Sénégal saisisse cette opportunité car tout le dispositif est déjà sur place… », a –t- il ajouté. Cette rencontre qui a duré des heures s’est tenue ce 15 juin à Diamniadio.