Enseignement Supérieur : le Mesri alloue aux chercheurs une enveloppe de 300 millions pour la réalisation de 16 projets.

Le Ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation (MESRI) a procédé à une cérémonie de remise des chèques aux chercheurs bénéficiaires du fonds d'impulsion de la recherche scientifique et technique (FIRST) édition 2023. Cette remise de chèques estimés à hauteur de 300 millions de frans cfa alloué aux 16 chercheurs les plus méritants, permettra de juguler les problèmes qui entravent le développement de la science en changeant de paradigme en Afrique au niveau national et sous régional afin de placer la recherche au cœur du développement social et économique du continent. "J’accorde une importance particulière à cette cérémonie qui témoigne de la volonté de mon département de promouvoir la recherche dans notre pays en dotant les chercheurs de ressources leur permettant de réaliser leurs travaux de recherche", a témoigné le mesri, Moussa Baldé, en ajoutant que celà matérialise ainsi leur volonté de répondre à la politique nationale qui demande de donner un nouvel élan à la Recherche et l’Innovation.

"Il faut admettre que les fonds de recherche entièrement financés par l'État du Sénégal restent encore limités pour répondre aux besoins de financement de la Recherche et de l'Innovation pour notre pays", a souligné professeur Moussa Baldé lors de la cérémonie qui s'est déroulée devant des sommités du monde universitaire sénégalais à l'UAMB de Diamniodio ce 10 Août 2023.



Une situation qui nécessite la mise en place d'un fonds national de recherche et de l'innovation (FNRI) pour la réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche et ce financement national doit être soutenu par des ressources additionnelles en exploitant le partenariat international, selon le ministre qui éprouve une satisfaction totale. "Chers enseignants-chercheurs et chercheurs, bénéficiaires du FIRST, vos projets qui sont financés doivent contribuer à la résolution des grandes questions auxquelles sont confrontées le Sénégal. Ils doivent avoir un impact socio-économique sur les populations", a conclu le professeur Moussa Baldé.