Enjeux de la gouvernance des ressources naturelles : Le CAJUST outille des journalistes en prélude des élections législatives

L’organisation de société civile CAJUST (Citoyens Actifs pour la Justice Sociale) a convié les journalistes et les acteurs de médias à un atelier sur les enjeux de la gouvernance des ressources naturelles, ce vendredi 25 octobre 2024. Cette initiative de CAJUST vise à outiller les journalistes afin de mieux aborder les questions avec les candidats des élections législatives du 17 novembre 2024.



Selon le directeur des programmes de CAJUST, Demba Seydi, il s’agit d’échanger sur des sujets relatifs à la gouvernance des ressources naturelles, le changement climatique et la transition énergétique en prélude aux élections législatives, avec les journalistes. Cela permettra aux acteurs de la presse, dans leur entretien d’aborder les candidats sur les enjeux de l’exploitation des ressources naturelles. Ceci dit, il conviendra alors aux parlementaires d’apporter des réponses très précises à leurs préoccupations surtout dans ce contexte d’expansion de l’exploitation des ressources naturelles et de réchauffement climatique.



Avec ces réponses, cela va alléger au moins les difficultés que les populations sont en train de vivre au niveau communautaire. Pour l’expert, il est important aussi que le parlement puisse prendre en compte ces éléments parce que le Sénégal s’est engagé dans une dynamique de transition énergétique à travers plusieurs accords et autres initiatives au niveau mondial.



L’autre point à souligner est la révision des contrats annoncée par le gouvernement dans le cadre des contrats extractifs. Le rôle des journalistes est d’interpeller les parlementaires ou les prochains parlementaires sur cette question. C’est pourquoi, il est impératif de renforcer et d’outiller ces derniers de sorte qu’ils puissent comprendre tous les enjeux. Demba Seydi a aussi listé les effets du changement climatique en prenant l'exemple des catastrophes naturelles dont les éléments de preuve récente se situent au niveau des crues d’eau sur le long du fleuve Sénégal à l’est et au sud du pays.