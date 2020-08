Endiguement de 20 points bas à Touba / Le ministre Abdou Karim Fofona dépêche plusieurs machines via l’UCG.

Des caterpillars, des camions de vidange et diverses autres machines qui appartiennent à l'UCG ont été dépêchés à Touba par le ministre de l'assainissement Abdou Karim Fofona pour venir en appoint à la structure Touba Ca Kanam dans les travaux entrepris afin de juguler le problème d'inondation au niveau de 20 points bas. L'honorable député Abdou Lahad Seck Sadaga de confier que l’État a déjà investi 10 milliards de francs dans le secteur et résolu ce type de difficultés sur 18 kilomètres.



Il se voudra ainsi satisfait. "Touba Ca Kanam est à féliciter. Son initiative est grandiose et absolument salutaire. C'est l'occasion de féliciter leur responsable moral Serigne Habibou Mbacké, le ministre Dame Diop, sa Dage et surtout l'homme d'affaires Tahirou Sarr qui, à lui seul, a contribué à hauteur de 280 millions alors que beaucoup de Sénégalais disent qu'il n'est même pas mouride."



Plusieurs personnalités dont Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre ont pris part à la cérémonie...