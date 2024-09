En visite à Thiès/ le Secrétaire d'État au développement des PME-PMI sur les états généraux de l'industrie, du commerce...: " Faire l'état des lieux et dégager des solutions"

Le ministre secrétaire d'État au développement des PME-PMI, Monsieur Ibrahima Thiam a effectué hier une visite d'entreprise dans la cité du rail. Une tournée qui lui a permis de se rendre à l'usine Dialibatou Corporation qui est spécialisée dans la fabrication de café.

Il a saisi cette occasion pour se prononcer sur le développement des PME-PMI et la stratégie qui est en train d'être mise en branle par l'État central. " On a pris la responsabilité de réfléchir un peu sur la stratégie de développement des PME et des PMI. Je suis nommé secrétaire d'État en charge du développement des PME-PMI. Et notre objectif, c'est de voir comment aider les entreprises qui sont dans l'industrie à se développer. Nous sommes en train de préparer une stratégie qui va être une stratégie opérationnelle. On a lancé hier les états généraux de l'industrie, du commerce et des PME-PMI. Et c'est une occasion de faire l'état des lieux par rapport à la question des PME-PMI et de dégager des solutions vers le mois de novembre qui vont être prises en charge par les directives du Ministère...".

À l'en croire, cette stratégie va adopter un plan d'actions qui va permettre aux PME de se développer...