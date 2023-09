Emigration clandestine / Abba Babacar Mbaye, député de Saint-Louis : « On consacre un 1/3 de notre budget à la jeunesse et on ne parvient pas à combler tous nos gaps »

Député du département de Saint-Louis, l’honorable député s’est prononcé sur le fléau de l’émigration clandestine. Face à cette situation, Abba Mbaye pointe du doigt les vrais problèmes. « Les causes sont multiples car nous avons une démographie qui explose. Il faut noter l’écart entre le nombre de jeunes qui entrent dans le marché de l’emploi qui est de 300.000 et les emplois offerts par le programme Kheyu Ndaw gni qui n’est que 60.000 par an. Regardez le gap pour constater. L’emploi est un défi pour nos pays » dit-il.



A l’en croire, « le plus important, c’est de voir comment notre système économique doit générer beaucoup plus d’emplois. On consacre un 1/3 de notre budget à la jeunesse et on ne parvient pas à combler tous nos gaps » note le parlementaire.