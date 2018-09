Eliminatoires CAN 2019 : Les Lions feront avec l’état du terrain (Sadio Mané)

L’équipe du Sénégal ‘’fera avec l’état du terrain’’ lors de son match contre Madagascar, ce dimanche, a déclaré ce mardi son attaquant Sadio Mané pour qui l’essentiel c’est de revenir avec un résultat positif.



‘’Nous voulons aller gagner là-bas avec tout le respect qu’on doit à cette équipe malgache’’, a-t-il déclaré, à la fin de la séance d’entraînement des Lions



‘’Nous aimerions tous jouer sur une belle pelouse, mais on sait que ce n’est pas toujours évident en Afrique [et] on fera avec’’, a répondu aux médias l’attaquant de Liverpool (Angleterre).



Dans un entretien avec le quotidien sportif dakarois Record, l’entraîneur de Madagascar, le Français Nicolas Dupuis a évoqué une aire de jeu en mauvais état.



Sadio Mané a rappelé que le Sénégal n’ira pas en terrain inconnu pour avoir déjà joué sur cette pelouse. ‘’C’était un match difficile, nous avons été menés par 0-2, mais nous avons réussi à refaire notre retard’’, a rappelé l’international sénégalais qui fait un très bon début de saison avec son club.



Auteur de quatre buts avec son club en trois matchs de Premier league, l’attaquant sénégalais refuse de se mettre la pression. ‘’Il n’y a pas de secret en football, seul le travail paie’’, a tenu à dire le numéro 10 sénégalais qui s’attend à une rencontre difficile. ‘’Mais nous devons jouer seulement notre football’’, a-t-il fait savoir.



Le Sénégal fera face ce dimanche à une équipe malgache qui a fait appel à de nouveaux joueurs évoluant pour la plupart dans l’élite belge et française. Lors de la première journée, les Baréa étaient allés gagner au Soudan 3-1, tandis que les Lions avaient battu le Nzalang Nacional de Guinée Equatoriale 3-0 à Dakar, lors de la première journée.



L’autre match de la 2-ème journée du groupe A opposera ce samedi, à Bata, les deux vaincus de la première journée : la Guinée et le Soudan.