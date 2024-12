Électricité : « le gouvernement ne travaille pas à l’augmentation du prix…» ( Birame Souleye Diop, ministre de l’énergie)

Le ministre de l’énergie, du pétrole et des mines a manifesté la volonté du gouvernement d’aller vers la réduction des coûts de l’électricité. Au regard des recommandations des organisations internationales comme le Fmi qui a toujours encouragé la suppression des subventions dans le secteur de l’énergie, les sénégalais manifestent des craintes quant à de possibles augmentations. Cependant, le ministre qui, lors de la réunion sur l’alignement de la politique sectorielle à l’horizon 2025, a indiqué que les mesures sont prises pour alléger la souffrance des sénégalais qui peinent à venir à bout de leurs factures. « Depuis que nous sommes arrivés à la tête de ce ministère, nous somme s en train de travailler avec nos équipes afin de faire des propositions pour la réduction du coût de l’électricité. Aujourd’hui que nous n’avons pas encore le gaz sénégalais, ni transformé l’intégralité des centrales pour les faire fonctionner au gaz, nous avons pris l’initiative , après avoir fait l’état des lieux, de travailler à cette réduction des coûts de l’électricité. En augmentant la production de la senelec, nous aurons plus à répondre aux besoins des consommateurs. Non, le gouvernement ne travaille pas à l’augmentation du prix de l’électricité. Il est résolument engagé dans la réduction des coûts », a rassuré le ministre Birame Souleye Diop.