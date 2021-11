Élections locales de 2022 : Les comités d'entreprise républicains (CER) appellent à resserrer les rangs au sein de la coalition majoritaire et sermonnent la classe politique.

Les Comités d'entreprise Républicains (CER) /APR ont livré à la classe politique ce lundi, leur avis sur le choix des candidats du côté de la mouvance présidentielle. Les membres des CER comptent capitaliser les résultats significatifs au sein du comité, pour accompagner les candidats désignés par la coalition Benno Bokk Yakaar qui vont aller à la conquête des collectivités territoriales. Pour les comités, la direction indiquée par le président de l'APR et de la coalition Benno Bokk Yakaar est fondée sur la consolidation des acquis et l'ouverture vers de nouvelles perspectives.



Comprenant ces enjeux, les CER-APR comptent déployer des cellules de conseils stratégiques (CCS) auprès des coordonnateurs de campagne de la coalition BBY et des cellules de conseils opérationnels (CCO) auprès des candidats afin qu'au lendemain du 23 janvier 2022, l'écrasante majorité des collectivités territoriales soit remportée par les listes de BBY.



Dans ce même ordre d’idées, les CER/APR invitent à plus de compréhension des décisions du président de l’Apr face à ce choc d’ambitions qui est pour autant compréhensible. L’idéal, selon les CER, c’est de favoriser l’intérêt commun autour de la coalition BBY pour lui faciliter la victoire.



Par ailleurs, pour une prise en charge efficace et efficiente de ces challenges nouveaux, la coordination nationale des CER-APR a formulé une série de recommandations qu'il convient de soumettre à la direction du parti. En effet, les CER, en tant que structure de l’APR conformément au point 7 de l'article 14 de la section 2 des statuts du parti portant organisation interne intitulé Fédération Nationale des Comités d'Entreprise Républicains, souhaitent avoir des représentants dans les différentes instances politiques et décisionnelles de l'APR telles que le Secrétariat Exécutif National.



Invitant leurs membres à s'impliquer fortement dans les listes électorales au niveau communal et départemental, les CER, informent que la coordination nationale se réunira mensuellement pour faire le suivi de la feuille de route en perspective des prochaines élections locales...